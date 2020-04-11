Италия

Арсенал не готов выкупить арендованного полузащитника Реала.

Ювентус является фаворитом в борьбе за полузащитника Реала Дани Себальоса, отправленного в аренду в Арсенал — сообщает Mundo Deportivo.

Реал готов расстаться с Себальосом за 40 миллионов евро, но Арсенал считает такую сумму чрезмерной и не готов выкупить контракт. Зато для Ювентуса это не является проблемой.

По информации испанского издания, Ювентус собирается предложить 23-летнему футболисту зарплату 3 миллиона евро в год, причем за счет различных бонусов она может вырасти до 5 миллионов.

Атакующий полузащитник национальной сборной Испании (8 матчей, 1 гол) выступал за Бетис (105 матчей во всех турнирах, 7 голов), Реал (56, 5) и Арсенал (24, 1).

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