Испания

Голкипер Аякса рассчитывает пополнить состав каталонской команды.

Андре Онана заинтересовал Барселону, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 24-летний футболист также склоняется к переходу в каталонский клуб. Тем не менее, любые действия со стороны Барселоны не начнутся, пока не будет продан Нето.

Аякс намерен выручить за камерунца 40 миллионов евро. Ожидается, что итоговая цена будет ниже из-за кризиса.

Соглашение Онана с Аяксом рассчитано до 30 июня 2022 года. К игроку также проявляет интерес ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Барселона приостановила переговоры по новому контракту с тер Штегеном.

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