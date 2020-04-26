Испания

Переговоры между защитником и клубом приостановились.

Реал не может согласовать новый контракт с Рафаэлем Вараном, сообщает AS.

По информации источника, переговоры между клубом и футболистом застопорились и не продвигаются. Мадридский клуб хочет подписать сделку до 2025 года.

Контракт Варана с Реалом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2019/20 Рафаэль провел 33 поединка в футболке "галактикос", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Реал не отпустит Варана в Манчестер Сити.

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