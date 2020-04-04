"Сливочные" не намерены расставаться с французом.
Рафаэль Варан, Getty Images
04 апреля 2020, 09:39
Реал Мадрид не намерен отпускать защитника Рафаэля Варана в Манчестер Сити, сообщает издание Defensa Central.
Сити находится в поисках вариантов усиления центра обороны и хотел бы видеть в своем составе француза. Однако "сливочные" рассчитывают на своего игрока и не готовы отпускать его ни за какую сумму.
Действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 26-летний защитник провел 33 поединка в футболке "галактикос", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры о продлении контракта с Вараном.
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