Испания

"Сливочные" не намерены расставаться с французом.

Реал Мадрид не намерен отпускать защитника Рафаэля Варана в Манчестер Сити, сообщает издание Defensa Central.

Сити находится в поисках вариантов усиления центра обороны и хотел бы видеть в своем составе француза. Однако "сливочные" рассчитывают на своего игрока и не готовы отпускать его ни за какую сумму.

Действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 33 поединка в футболке "галактикос", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры о продлении контракта с Вараном.

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