Испания

Украинец не захотел переходить к каталонцам не имея гарантий полного трансфера.

Защитник испанского Луго Василий Кравец рассказал об интересе к своей персоне со стороны Барселоны, а также раскрыл подробности переговоров с Эриком Абидалем.

"Был вариант с Барселоной Б. Говорил с Абидалем, он сказал: "Мы выбрали тебя, поскольку есть класс и ты, если здоровы Альба и Фирпо, будешь играть за вторую команду, нет – за первую". Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов. Мне предлагали идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов", - сказал Кравец в интервью Роману Бебеху в Instagram.

"Сказал Абидалю: "Готов идти пешком, только выкупите меня". Получил ответ: "Надо подумать". Я общался с ребятами из Леганеса, которые играли в Барселоне Б. Все как один сказали: "Лучше не иди. Если будешь тренироваться с первой командой, тебя поставят как фишку. Там тренировка 40 минут, за это время ты сделаешь один рывок, или раз коснешься мяча". Вначале я встретился с одним агентом, потом мне позвонил Абидаль: "Это Эрик Абидаль, помнишь такого?", я говорю: "да". Он дальше: "А какой у меня цвет кожи?", я ответил, что "черный", на что он сказал: "О, значит ваше поколение меня еще не забыло".

"Я рассказал ему все условия. Но там позиция была примерно такой: мол, у нас 50 человек на одно место, но мы выбрали тебя. Ну, отвечаю, выкупите меня. Им надо было заплатить 5 миллионов евро. Леганес купил меня где-то за 2–2,5 миллиона. Что для Барселоны 5 миллионов?", — заключил Кравец.

Футболист также поведал о том, что у него был вариант с переходом в киевское Динамо.

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