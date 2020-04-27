Испания

Бразильский полузащитник Барселоны пользуется популярностью на трансферном рынке.

В связи с пандемией коронавируса и финансового кризиса, немногие игроки Барселоны неприкасаемые в клубе.

Как сообщает ccma.cat, каталонский клуб готов рассмотреть продажу Артура. В свою очередь, интерес к 23-летнему футболисту проявили Ювентус, Интер и Тоттенхэм.

Барселона не исключает, что могла бы согласиться на обмен игроками, считая, что этот вид сделки будет очень популярным предстоящим летом.

"Блаугранас" был бы интересен вариант с обменом на Танги Ндомбеле из Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Барселона не заинтересована в услугах Пьянича.

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