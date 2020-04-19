Испания

Бразилец хотел бы продолжить выступления в Барселоне.

Полузащитник Барселоны Артур прокомментировал интерес к нему со стороны Интера, но видит свое будущее только в каталонском клубе.

"Для любого игрока интерес со стороны такого важного клуба, как Интер, является поводом для гордости.

Но в данный момент мои мысли все равно связаны только с Барселоной. Мне хорошо в клубе и в городе, вижу себя в футболке "сине-гранатовых" еще на долгие годы вперед", – рассказал Артур в интервью изданию Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 поединка в футболке каталонцев, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона установила запрет на продажу Артура.

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