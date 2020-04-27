Испания

Каталонцам срочно нужны деньги, поэтому они готовы продавать даже важных игроков.

Большинство игроков первой команды Барселоны доступны для трансфера, сообщает журналист каталонского радио RAC1 Жерар Ромеро. Многие футболисты не хотят покидать клуб, однако "сине-гранатовые" отчаянно нуждаются в деньгах.

Источник не называет конкретных фамилий, однако наверняка доступен для трансфера правый защитник Нельсон Семеду. Предполагается, что каталонцы отпустят португальца за 45 млн евро.

Также Барселона может воспользоваться правом выкупа фулбэка Эмерсона у Бетиса и сразу же перепродать его. Интерес к бразильцу приписывают английским клубам.

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