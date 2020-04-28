Испания

Каталонцы хотят заполучить голкипера Аякса, который когда-то занимался в их академии.

Барселона хочет в ближайшее трансферное окно подписать вратаря Аякса Андре Онана. За камерунца "сине-гранатовые" готовы отдать трех футболистов: вратаря Норберто Нето, и полузащитников Рики Пуига, а также Алекса Кольядо или Карлеса Аленью на выбор, сообщает De Telegraaf.

Спортивный директор Аякса Марк Овермарс, однако, надеется сохранить Онана в Амстердаме на еще один сезон.

В нынешнем сезоне Андре провел 39 матчей во всех турнирах за Аякс, пропустив 37 голов. В 15 играх он сохранил ворота на замке.

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Каталонцы предлагают обмен вместо денег, поскольку сами нуждаются в финансах. СМИ утверждают, что Барселона готова выслушать предложения практически по любому из своих игроков.