Испания

Каталонский клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы бразильца.

Барселона продолжает предпринимать попытки подписать нападающего ПСЖ Неймара, и сам футболист также склоняется к этому переходу.

Однако каталонский клуб не сможет выплачивать форварду такую же зарплату, как в Париже. Как сообщает издание Mundo Deportivo, бразильцу придется согласиться на урезание зарплаты на 30 млн евро в год ради возвращения на Камп Ноу.

На данный момент Неймар зарабатывает 50 млн евро в год, включая спонсорское соглашение с Национальным банком Катара. Действующий контракт 28-летнего игрока с парижанами рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Неймару новый контракт с увеличением зарплаты.

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