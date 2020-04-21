Испания

"Матрасники" установили ценник на хавбека.

Атлетико не намерен расставаться с полузащитником Саулем Ньигесом летом и не будет рассматривать предложения по нему.

Как сообщает издание Marca, руководство мадридского клуба готово расстаться с хавбеком лишь за 150 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве клаусулы. Действующий договор испанца с "матрасниками" рассчитан до июня 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 37 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Сауль не намерен платить за Сауля больше 80 млн евро.

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