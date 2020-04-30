Испания

Каталонский клуб хочет подписать нидерландского нападающего.

Нападающий АЗ Майрон Боаду попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб намерен укрепить линию нападения в летнее межсезонье и попытается подписать нидерландского форварда. "Сине-гранатовые" рассматривают 19-летнего игрока в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу из Интера, с которым они схожи по стилю.

Действующий контракт Боаду с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 39 поединков в футболке АЗ, забив 20 голов и совершив 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона также проявляет интерес к защитнику ПСЖ Маркиньосу.

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