Каталонский клуб хочет подписать нидерландского нападающего.
Майрон Боаду, Getty Images
30 апреля 2020, 08:21
Нападающий АЗ Майрон Боаду попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонский клуб намерен укрепить линию нападения в летнее межсезонье и попытается подписать нидерландского форварда. "Сине-гранатовые" рассматривают 19-летнего игрока в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу из Интера, с которым они схожи по стилю.
Действующий контракт Боаду с клубом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 39 поединков в футболке АЗ, забив 20 голов и совершив 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Барселона также проявляет интерес к защитнику ПСЖ Маркиньосу.
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