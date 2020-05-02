Испания

Защитник и дальше продолжит выступать за каталонскую команду.

Барселона рассчитывает на Клемана Ленгле в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, тренерский штаб доволен выступлениями 24-летнего футболиста. Барселона не намерена продавать или включать в обмен в какие-либо сделки центрбека.

Не исключено, что клуб может предложить Ленгле новый контракт на улучшенных условиях.

В текущем сезоне Ленгле провел 19 матчей в Примере: на его счету два гола и одна результативная передача.

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