Испания

Боснийский полузащитник заинтересовал каталонский клуб.

Барселона всерьез заинтересована в услугах Миралема Пьянича, сообщает Marca.

По информации источника, 30-летний футболист стал приоритетной целью для каталонской команды. В клубе считают, что Пьянич подходит их системе, хорошо играет обеими ногами, а также долгое время выступает на высшем уровне.

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Тем не менее, сделка находится на ранней стадии и не исключено, что между Барселоной и Ювентусом может произойти обмен.

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Соглашение Пьянича с "бьянконерри" рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Пьянич мечтает перейти в Барселону.

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