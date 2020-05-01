Боснийский полузащитник заинтересовал каталонский клуб.
МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ, GETTY IMAGES
01 мая 2020, 23:24
Барселона всерьез заинтересована в услугах Миралема Пьянича, сообщает Marca.
По информации источника, 30-летний футболист стал приоритетной целью для каталонской команды. В клубе считают, что Пьянич подходит их системе, хорошо играет обеими ногами, а также долгое время выступает на высшем уровне.
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Тем не менее, сделка находится на ранней стадии и не исключено, что между Барселоной и Ювентусом может произойти обмен.
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Соглашение Пьянича с "бьянконерри" рассчитано до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Пьянич мечтает перейти в Барселону.
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