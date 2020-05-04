Испания

Клубы намерены подождать, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Атлетик и Реал Сосьедад достигли договоренности о проведении финала Кубка Испании-2019/20 в присутствии зрителей. Дата матча при этом еще не определена, сообщает Marca. Клубы передадут соответствующее требование в Королевскую федерацию футбола Испании.

Если провести финал Кубка Испании не удастся в установленные УЕФА сроки, то место в Лиге Европы отправится не победителю турнира, а будет определено согласно позициям в чемпионате.

И Атлетик, и Реал Сосьедад готовы пожертвовать потенциальной позицией в Лиге Европы ради того, чтобы иметь возможность сыграть финальный матч при зрителях.

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