Клубы намерены подождать, когда зрители смогут вернуться на трибуны.
Реал Сосьедад, Getty Images
04 мая 2020, 16:44
Атлетик и Реал Сосьедад достигли договоренности о проведении финала Кубка Испании-2019/20 в присутствии зрителей. Дата матча при этом еще не определена, сообщает Marca. Клубы передадут соответствующее требование в Королевскую федерацию футбола Испании.
Если провести финал Кубка Испании не удастся в установленные УЕФА сроки, то место в Лиге Европы отправится не победителю турнира, а будет определено согласно позициям в чемпионате.
И Атлетик, и Реал Сосьедад готовы пожертвовать потенциальной позицией в Лиге Европы ради того, чтобы иметь возможность сыграть финальный матч при зрителях.
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