"Баски" не стали первой командой в Примере, которая начнет тренировочный процесс.
Игроки Сосьедада, Getty Images
13 апреля 2020, 19:58
На вторник, 14 апреля, Реал Сосьедад запланировал тренировочное занятие, сообщил официальный сайт команды.
Тем не менее, "баски" продолжат находиться на карантине. Как сообщает The Guardian, правительство Испании вмешалось в ситуацию, в результате чего Сосьедад отказался от возобновления тренировок.
Футболисты занимаются в индивидуальном порядке.
Отметим, что в Испании объявлено чрезвычайное положение до 26 апреля.
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