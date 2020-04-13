Испания

"Баски" не стали первой командой в Примере, которая начнет тренировочный процесс.

На вторник, 14 апреля, Реал Сосьедад запланировал тренировочное занятие, сообщил официальный сайт команды.

Тем не менее, "баски" продолжат находиться на карантине. Как сообщает The Guardian, правительство Испании вмешалось в ситуацию, в результате чего Сосьедад отказался от возобновления тренировок.

Футболисты занимаются в индивидуальном порядке.

Отметим, что в Испании объявлено чрезвычайное положение до 26 апреля.

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