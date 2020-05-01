Испания

Валенсия получит путевку в еврокубки, если розыгрыш турнира не возобновится.

Команда, которая займет седьмое место в чемпионате Испании, попадет в следующий розыгрыш Лиги Европы, если не состоится финал Кубка Испании, сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент на седьмой позиции находится Валенсия. Отметим, что в Лигу Европы должен был пройти победитель Кубка Испании.

Финалист турнира Реал Сосьедад после 27 туров идет на четвертой позиции, а Атлетик лишь на десятой.

Напомним, что ранее Валенсия подала жалобу в УЕФА из-за распределения еврокубковых мест в Примере.