Валенсия получит путевку в еврокубки, если розыгрыш турнира не возобновится.
Игроки Валенсии, getty images
01 мая 2020, 16:12
Команда, которая займет седьмое место в чемпионате Испании, попадет в следующий розыгрыш Лиги Европы, если не состоится финал Кубка Испании, сообщает Mundo Deportivo.
На данный момент на седьмой позиции находится Валенсия. Отметим, что в Лигу Европы должен был пройти победитель Кубка Испании.
Финалист турнира Реал Сосьедад после 27 туров идет на четвертой позиции, а Атлетик лишь на десятой.
Напомним, что ранее Валенсия подала жалобу в УЕФА из-за распределения еврокубковых мест в Примере.