Испания

Бывший полузащитник Барселоны уверен, что аргентинец может играть до 37-39 лет.

Экс-хавбек Барселоны Хави отметил профессиональное отношение Лионеля Месси к делу. Испанец считает, что такое отношение поможет каталонцу выступать на высочайшем уровне едва ли не до 40 лет.

"У Месси впереди еще 5-7 очень хороших сезонов", — сказал Хави во время разговора с Самуэлем Это'О в Инстаграме.

"Лео заботится о себе, он способен играть до 37, 38 или 39 лет. Я на 100% уверен, он сыграет на ЧМ-2022 в Катаре".

В нынешнем сезоне 32-летний Месси отметился 24 голами во всех турнирах за Барселону, прежде, чем футбол был прерван из-за коронавируса.

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