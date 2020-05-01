Испания

Главный тренер Барселоны рассказал о трансферных слухах вокруг клуба.

Кике Сетьен отметил, что Барселону постоянно связывают с разными игроками, а Месси — дополнительный стимул для перехода.

"Лаутаро Мартинес — отличный футболист и важный игрок, и Барселона всегда заинтересована в отличных игроках. Месси любит его? Мы должны спросить его. Все хорошие игроки могут привлечь интерес Барселоны.

В наше время без футбола каждый день появляются слухи. Также были разговоры о Неймаре. И я уверен, что вы спросите меня о Фабиане Руисе.

Также верно, что для многих игроков возможность играть с Месси является огромным стимулом", -.приводит слова Сетьена Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее Сетьен рассказал, при каких условиях Месси покинет клуб.