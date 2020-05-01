Тесты

Football.ua предлагает пройти квиз о, возможно, величайшем игроке в истории.

1 мая 2005 года в матче против Альбасете Лионель Месси впервые забил за первую команду Барселоны. Так началась карьера нападающего, который из простого юниора вырос в настоящую легенду футбола.

В честь годовщины начала великого пути Football.ua подготовил специальный квиз о карьере Лео."

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.

Горка Элустондо

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