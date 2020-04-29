Франция

Таким образом, две команды покидают Лигу 1, а еще две поднимутся.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал о том, что будет дальше на фоне информации о том, что футбольный сезон завершен.

"Мы проинформировали исполком, все уже знают, что Лига 1 и Лига 1 не возобновятся, все соревнования завершены".

О турнирной таблице:

"Таблица будет учитываться по последнему сыгранному туру. Другого решения нет. Выход в еврокубки будем считать по последнему туру. Конечно, если мы не сможем сыграть Кубок Франции и если Сент-Этьен не победит".

О повышении в классе и вылете:

"Две команды повысятся в классе, две вылетят. Не вижу проблемы".

У Ноэля Ле Гре уточнили, значит ли это, что Тулуза и Амьен пойдут вниз, а Лорьян и Ланс – наверх. Также открыт вопрос – будет ли Ренн в Лиге чемпионов.

"Могу повторить: здесь нет никаких изменений по сравнению с правилами".

"Обязательно будет обсуждение в лиге, а потом в исполкоме. Федерация принимает решение в самом крайнем случае", — приводит слова Ле Гре Le Telegramme.

Ранее сообщалось, что в Аргентине отменят вылет на два года, но сохранят повышение в классе.

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