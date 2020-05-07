Испания

Испанец выразил желание вернуться в мадридский клуб.

Защитник Альваро Одриосола рассказал о поддержке со стороны Зинедина Зидана и желании добиться успеха с мадридским Реалом.

"Я поддерживаю связь с игроками и работниками Реала. Зидан следит за мной. Перед моим трансфером в Баварию у меня было несколько разговоров с ним, он выразил поддержку. Зидан не хотел, чтобы я уходил.

Очень приятно, что такой человек думал больше обо мне, чем о себе. Он – великий тренер и человек.

Я играл в Реале и принадлежу Реалу, но выступаю в Баварии на правах аренды. Я мечтаю о том, чтобы добиться успеха в Мадриде. Я люблю мечтать", – приводит слова Одриосолы издание Marca.

Одриосола перешел в Баварию в январе этого года на правах аренды до конца сезона. В футболке "красных" 24-летний игрок провел 2 поединка.

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