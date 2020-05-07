Испания

Каталонцы по-прежнему уверены в подписании аргентинца.

Барселона продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации СМИ, парижане рассматривают возможность подписания аргентинского форварда и готовы начать переговоры по нему. Однако руководство каталонского клуба не переживает из-за этих новостей и по-прежнему уверенно, что сможет подписать футболиста в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что Барселона готова включить Видаля и Гризманна в сделку по Лаутаро.В текущем сезоне 22-летний игрок провел 31 поединок в футболке "нерадзурри", забив 16 голов и совершив 4 ассиста.

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