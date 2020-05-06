Испания

Хорват не планирует покидать Камп Ноу в межсезонье.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич не намерен уходить из нынешнего клуба до конца контракта, который истекает в 2021 году, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы, в свою очередь, хотят продать хорватского футболиста за 20 миллионов евро или же обменять его на другого игрока, чтобы не отпускать его в статусе свободного агента.

В текущем сезоне центральный полузащитник провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ракитич может и вовсе продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где в его услугах заинтересован лондонский Тоттенхэм.