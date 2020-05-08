Испания

Каталонский клуб надеется, что "нерадзурри" могут согласиться на обмен.

Барселона проявляет серьезный интерес к Лаутаро Мартинесу, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб знает, что интерес к аргентинцу также проявляют другие европейские клубы как ПСЖ. Тем не менее, руководство Барселоны уверенно, что Мартинес выберет именно их клуб.

Сообщается, что "блаугранас" предложат Интеру нескольких игроков в обмен на Мартинеса. Речь идет о Самуэле Умтити, Хуниоре Фирпо, Нельсоне Семеду, Артуро Видале, Рафиньи и Жан-Клере Тодибо.

На данный момент Барселона не получила ответа от Интера, поэтому клуб не в курсе, в ком заинтересованы "нерадзурри".

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