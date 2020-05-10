Испания

Взгляды клубов разделяют пять миллионов евро.

Интер не может согласовать с Барселоной цену трансфера Артуро Видаля, сообщает Sport.es.

Источник уверяет, что итальянский клуб готов заплатить за полузащитника 15 миллионов евро, но "сине-гранатовые" требуют 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Видаль провел 22 матча в Примере: на его счету шесть голов и две результативные передачи.

Напомним, что на чилийского полузащитника также претендуют Ювентус и Ньюкасл.