Аргентинец может присоединиться к каталонскому клубу.
Хуан Фойт, Getty Images
12 мая 2020, 09:40
Защитник Тоттенхэма Хуан Фойт может стать игроком Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" планируют отпустить Самюэля Умтити и Жана-Клера Тодибо в летнее межсезонье, а в нынешних условиях найти им замену будет сложно. Каталонский клуб может согласиться на приобретение аргентинца в качестве игрока резерва.
Действующий контракт Фойта с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "шпор".
Ранее сообщалось, что Барселона может выкупить права на Марка Кукурелью.
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