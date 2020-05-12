Испания

Аргентинец может присоединиться к каталонскому клубу.

Защитник Тоттенхэма Хуан Фойт может стать игроком Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" планируют отпустить Самюэля Умтити и Жана-Клера Тодибо в летнее межсезонье, а в нынешних условиях найти им замену будет сложно. Каталонский клуб может согласиться на приобретение аргентинца в качестве игрока резерва.

Действующий контракт Фойта с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "шпор".

Ранее сообщалось, что Барселона может выкупить права на Марка Кукурелью.

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