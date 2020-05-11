Испания

Свой воспитанник обойдется каталонцам в 15 млн евро.

Барселона работает над составлением трансферных целей на лето, и одной из таких может быть воспитанник клуба Марк Кукурелья, утверждает Marca.

Кукурелья перед стартом этого сезона отправился в аренду в Хетафе. Клуб из пригорода Мадрида в апреле воспользовался правом выкупа игрока за 6 млн евро.

Однако у Барселоны есть право выкупить Марка обратно за 15 миллионов евро. Переход может означать уход из клуба Хуниора Фирпо, который не сумел проявить себя в полной мере после перехода из Бетиса летом 2019 года.

Не исключено и что Барселона попросту попытается перепродать Марка. Интерес к футболисту приписывали Наполи, но позже неаполитанцы опровергли информацию о контактах по этому поводу с руководством Хетафе. Также игрока связывают с Челси.