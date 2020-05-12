Испания

Колумбиец близок к переходу в другой мадридский клуб.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес близок к переходу в Атлетико, информирует издание AS.

"Матрасники" ведут переговоры с руководством Реала и практически договорились о трансфере колумбийца. По информации источника, согласовали детали сделки по атакующему хавбеку на 80%.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид планирует выручить 40 млн евро за трансфер Хамеса.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 13 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Действующий контракт Хамеса с Реалом рассчитан до июня 2021 года.

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