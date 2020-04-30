Испания

"Сливочные" установили цену на колумбийского хавбека.

Реал Мадрид не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса и намерен отпустить его летнее межсезонье.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сливочные" планируют выручить за колумбийского хавбека около 40 миллионов евро. В подписании 28-летнего игрока заинтересованы Эвертон, Манчестер Юнайтед, а также Интер Майами.

Действующий контракт Хамеса с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке Реала, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал планирует отправить Дани Себальоса в аренду на следующий сезон.

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