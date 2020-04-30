"Сливочные" установили цену на колумбийского хавбека.
Хамес Родригес, Getty Images
30 апреля 2020, 11:28
Реал Мадрид не рассчитывает на полузащитника Хамеса Родригеса и намерен отпустить его летнее межсезонье.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сливочные" планируют выручить за колумбийского хавбека около 40 миллионов евро. В подписании 28-летнего игрока заинтересованы Эвертон, Манчестер Юнайтед, а также Интер Майами.
Действующий контракт Хамеса с клубом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке Реала, отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал планирует отправить Дани Себальоса в аренду на следующий сезон.
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