Испания

Бразильский хавбек сдал положительный тест на вирус.

Полузащитник Барселоны Матеус Фернандес, выступающий на правах аренды в Вальядолиде, заболел коронавирусом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Бразильский хавбек сдал положительный тест на вирус COVID-19 и теперь находится в условиях самоизоляции. Также вирус был обнаружен у другого игрока "фиолетово-белых" Оскара Плано.

Барселона приобрела Матеуса Фернандеса у Палмейраса в январе за 7 млн евро, но отправила его в аренду в Вальядолид. В новом клубе 21-летний игрок еще не успел провести ни одного поединка.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

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