"Сине-гранатовые" определились со стоимостью француза.
Усман Дембеле, Getty Images
13 мая 2020, 11:49
Барселона готова отпустить нападающего Усмана Дембеле в летнее межсезонье при достойном предложении.
Как сообщает издание Marca, каталонцы готовы отпустить французского нападающего за 60 миллионов евро. Таким образом, с учетом его зарплаты потери клуба на трансфере форварда могут составить около 80 млн евро.
Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Дембеле заинтересован Арсенал.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.
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