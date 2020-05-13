Испания

"Сине-гранатовые" определились со стоимостью француза.

Барселона готова отпустить нападающего Усмана Дембеле в летнее межсезонье при достойном предложении.

Как сообщает издание Marca, каталонцы готовы отпустить французского нападающего за 60 миллионов евро. Таким образом, с учетом его зарплаты потери клуба на трансфере форварда могут составить около 80 млн евро.

Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Дембеле заинтересован Арсенал.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

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