Англия

Французский полузащитник может перебраться в стан "канониров".

Барселона собирается продать несколько игроков в ближайшее трансферное окно, чтобы собрать деньги на входящие сделки.

Одним из источников дохода может стать Усман Дембеле, информацию о котором уже запросил Арсенал, сообщает Sport.es.

Француз не смог показать себя с лучшей стороны после перехода из Боруссии Д. Его трансфер считается провальным.

В данный момент 22-летний игрок продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться в строй не ранее августа.

В текущем сезоне Дембеле провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Напомним, что француз также может оказаться в Манчестер Юнайтед.