Испания

"Летучие мыши" хотят подписать аргентинского защитника.

Защитник Милана Матео Мусаккьо попал в сферу интересов Валенсии, сообщает портал Calciomercato.

Испанский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается подписать аргентинца, который не получает достаточно игрового времени на Сан-Сиро. Представители "летучих мышей" уже начали переговоры с агентами центрбека и обсуждают возможные детали сделки.

Действующий контракт Мусаккьо с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 18 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что Валенсия раздумывает над приглашением Унаи Эмери на должность тренера.

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