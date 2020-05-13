"Летучие мыши" хотят продлить соглашение с вингером.
Ферран Торрес, Getty Images
13 мая 2020, 09:25
Валенсия начнет переговоры по новому контракту с полузащитником Ферраном Торресом, информирует издание AS.
Руководство "летучих мышей" хочет сохранить молодого испанца и предложит ему новое соглашение. Действующий договор вингера с клубом рассчитан до июня 2021 года.
В подписании 20-летнего игрока заинтересованы такие клубы, как Боруссия Д, Бавария, Ливерпуль, Ман Сити и Ювентус.
В текущем сезоне Торрес провел 35 поединков в футболке "оранжевых", отличившись шестью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Валенсия начала переговоры с Хосе Кальехоном из Наполи.
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