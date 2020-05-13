Испания

"Летучие мыши" хотят продлить соглашение с вингером.

Валенсия начнет переговоры по новому контракту с полузащитником Ферраном Торресом, информирует издание AS.

Руководство "летучих мышей" хочет сохранить молодого испанца и предложит ему новое соглашение. Действующий договор вингера с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В подписании 20-летнего игрока заинтересованы такие клубы, как Боруссия Д, Бавария, Ливерпуль, Ман Сити и Ювентус.

В текущем сезоне Торрес провел 35 поединков в футболке "оранжевых", отличившись шестью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия начала переговоры с Хосе Кальехоном из Наполи.

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