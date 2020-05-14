Аргентинец решительно настроен перебраться на Камп Ноу.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
14 мая 2020, 11:39
Нападающий Лаутаро Мартинес в ближайшее трансферное окно подпишет контракт с Барселоной. Об этом сообщает Football Espana.
Игрок не рассматривает других вариантов и полностью сосредоточен на переходе в каталонский клуб, с которым у него уже есть соглашение. О своем решение он также сообщил руководству "нерадзурри".
Сам аргентинец будет зарабатывать порядка 13 млн евро в год на Камп Ноу.
Одним из игроков в качестве "обменной монеты" был Артуро Видаль, однако чилиец больше не нужен Антонио Конте.
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