Испания

Аргентинец решительно настроен перебраться на Камп Ноу.

Нападающий Лаутаро Мартинес в ближайшее трансферное окно подпишет контракт с Барселоной. Об этом сообщает Football Espana.

Игрок не рассматривает других вариантов и полностью сосредоточен на переходе в каталонский клуб, с которым у него уже есть соглашение. О своем решение он также сообщил руководству "нерадзурри".

Сам аргентинец будет зарабатывать порядка 13 млн евро в год на Камп Ноу.

Одним из игроков в качестве "обменной монеты" был Артуро Видаль, однако чилиец больше не нужен Антонио Конте.

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