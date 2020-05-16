"Синие" согласовали условия с игроком Севильи.
Серхио Эскудеро, Getty Images
16 мая 2020, 07:35
Защитник Севильи Серхио Эскудеро может в ближайшее время стать игроком Хетафе, информирует издание AS.
Левый фулбек недоволен своим положением в Севилье и хочет вернуться в бывший клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. По информации источника, он уже согласовал личные условия с Хетафе.
Эскудеро перешел в Севилью в 2015 году из Хетафе за 3 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 16 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним асссистом.
Ранее сообщалось, что Севилья нацелилась на приобретение защитника Генка Джона Лукуми.