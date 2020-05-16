Испания

"Синие" согласовали условия с игроком Севильи.

Защитник Севильи Серхио Эскудеро может в ближайшее время стать игроком Хетафе, информирует издание AS.

Левый фулбек недоволен своим положением в Севилье и хочет вернуться в бывший клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. По информации источника, он уже согласовал личные условия с Хетафе.

Эскудеро перешел в Севилью в 2015 году из Хетафе за 3 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 16 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним асссистом.

Ранее сообщалось, что Севилья нацелилась на приобретение защитника Генка Джона Лукуми.