Испания

Нервионцы хотят подписать колумбийского центрбека.

Защитник Генка Джон Лукуми попал в сферу интересов Севильи, сообщает Estadio Deportivo.

Испанский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести колумбийского центрбека. Нервионцы рассматривают 21-летнего игрока в качестве потенциальной замены Диего Карлосу, в подписании которого заинтересован Ливерпуль.

Действующий контракт Лукуми с Генком рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел 29 поединков в футболке "шахтеров", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Севилья также нацелилась на хавбека Фейеноорда Оркуна Кьокчу.

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