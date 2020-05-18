Испания

Уругвайский полузащитник может перебраться в чемпионат Испании.

Валенсия собирается подписать полузащитника Интера Матиаса Весино, сообщает Gols Media.

Источник утверждает, что в подписании уругвайца заинтересован лично главный тренер "летучих мышей" Альберт Селадес.

Матиас Весино провел в футболке Интера в этом сезоне 23 поединка, забив три гола и сделав результативную передачу.

Напомним, что Челси был готов заплатить за уругвайского полузащитника порядка 28 миллионов евро.