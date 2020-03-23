Италия

Игроки Интера Марцело Брозович, Диего Годин и Матиас Весино решили быть на карантине на родине.

После того, как игроки Интера прошли двухнедельную самоизоляцию и ни у кого из них не был выявлен COVID-19, им разрешили покидать свои дома, чем трое решили воспользоваться, чтобы уехать из Италии — сообщает Calciomercato.

Марцело Брозович решил вернуться в Хорватию из-за землетрясения в Загребе, где у него живут все родственники, а Диего Годин с Матиасом Весино отправились в Уругвай, где обстановка риск заразиться гораздо ниже, чем в Италии.

Ранее Ювентус разрешил трем своим игрокам покинуть Италию, несмотря на карантин в клубе.

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