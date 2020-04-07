Италия

Уругваец назвал сильнейшего игрока "нерадзурри".

Полузащитник Интер Матиас Весино поделился своим мнением о лучшем игроке в составе Интера, а также назвал лучшего игрока в миланском клубе.

"Марцело Брозович для меня является лучшим игроком в нашем составе. Снаружи может показаться по-другому. Однако он – особенный парень.

С момента моего переезда в Италию я вожу Борху Валеро с собой. Мы играли вместе в Фиорентине, а теперь здесь. Это одноклубник, с которым я провел больше всего времени. Он живет рядом со мной, а на базе мы делим с ним номер", – приводит слова Брозовича портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что Интер готов предложить Брозовичу новый контракт.

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