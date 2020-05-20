Испания

Анхель Торрес вспомнил о несостоявшихся трансферах каталонских звезд.

Президент Хетафе Анхель Торрес рассказал, что его клуб был близок к подписанию нынешней звезды Барселоны Лионеля Месси.

"В дебютный или второй сезон Месси в первой команде мы были очень близки к соглашению о его аренде. Но Франк Райкард в итоге ответил отказом, и мы могли только мечтать об этом".

Также Торрес признался, что Хетафе мог назначить Пепа Гвардиолы на должность тренера, но в итоге он заменил Райкарда в Барселоне.

"Однажды спортивный директор Барселоны Чики Бегиристайн присутствовал на жеребьевке в Швейцарии. Он предлагал нам отпустить Микаэля Лаудрупа в Барселону, а на его место назначить Гвардиолу. Поначалу Лапорта совершенно не был впечатлен кандидатурой Пепа", – рассказал Торрес в интервью изданию Marca.

Ранее сообщалось, что Месси мог перейти в Интер в 2006 году за 150 млн евро.