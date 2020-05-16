Испания

Испанский специалист считает Мане и Обамеянга не слишком подходящими игроками под стиль игры Барселоны.

Главный тренер катарского Аль-Садд Хави Эрнандес рассказал о том, кого бы хотел видеть в Барселоне, если бы он вернулся в каталонский клуб уже на тренерскую должность. Испанский специалист отметил Лионеля Месси и Неймара, однако весьма неоднозначно высказал о Пьере-Эмерике Обамеянге и Садио Мане.

"С точки зрения футбола, Неймар входит в тройку или пятерку лучших в мире. Я надеюсь, что он вернется в Барселону. Он привнес бы в команду много положительных аспектов. У Неймар отличный характер. Это было бы экстраординарное подписание, которые усилило бы команду".

"У Месси осталось пять или шесть лет карьеры. Я вижу, как Лео примет участие на следующем чемпионате мира. Я уверен в этом. Стать тренером Месси была бы огромной честью для меня, мы говорим о лучшем игроке всех времен".

"Мане и Обамеянг могут уничтожить любого, когда есть открытое пространство. Но Барселоне нужны игроки, которые умеют двигаться в небольших пространствах. Сложно найти игрока, который может адаптироваться к стилю Барселоны. Раньше идеальным был Самуэль Это'о, а сейчас — Луис Суарес", — приводит слова Хави AS.