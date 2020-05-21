Испания

Хавбек поделился впечатлениями после возвращения к тренировкам.

Полузащитник Севильи Оливер Торрес рассказал о своих ощущениях после возвращения к тренировкам и назвал главные цели команды.

"Мы очень мотивированы и не можем дождаться первого матча. Нам была необходима возможность взаимодействовать с партнерами по команде. Стало намного веселее, мы едем домой расстроенными, если теряем мяч на тренировке.

Мы готовимся к первому матчу с Бетисом, но думаем не о дерби, а о ежедневных тренировках. Готовимся к матчу каждый день.

Севилья всегда стремится к победе в Лиге Европы, ждем возобновления борьбы в турнире. Уверен, команда будет готова", – рассказал Торрес в интервью изданию Marca.

В текущем сезоне Торрес провел 29 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.