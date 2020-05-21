Испания

Каталонцы намерены расстаться с защитником в летнее межсезонье.

Барселона не рассчитывает на защитника Самуэля Умтити и планирует продать его по окончании сезона.

Как сообщает издание Sport, руководство каталонского клуба готово отпустить французского центрбека за 30 миллионов евро. В подписании футболиста заинтересованы английские Манчестер Юнайтед и Арсенал.

Действующий контракт Умтити с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в подписании защитника Интера Милана Шкриниара.