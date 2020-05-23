Испания

Менеджер мечтает о работе с бразильцем.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что очень хотел бы стать наставником нападающего ПСЖ Неймара.

"Я бы хотел когда-нибудь тренировать Неймара, так как он игрок высшего класса. Честно говоря, я исполнил мечту как тренер, работая вместе с Месси, но я был бы очень рад, если бы к нам присоединился Неймар", — сказал Сетьен SPINTS.

Ранее испанский специалист заявил, что хотел бы видеть в рядах каталонской команды форварда миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

Также сообщалось, что Ювентус может составить конкуренцию Барсе в гонке за бразильским футболистом.