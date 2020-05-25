Испания

Чемпионат Испании планирует возобновиться не 8 июня.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал рестарт чемпионата Испании, заявив, что это не 8 июня, как заявлялось правительством Испании ранее.

"Премьер-министр действительно говорил о возобновлении чемпионата 8 июня. Нам надо посмотреть на дни этой конкретной недели и решить, какого числа мы начнем. Необходимо подвязать все под тренировочный процесс. Думаю, чемпионат Испании возобновится в четверг, 11 июня. Если нет, то это будет 12 или 13 июня".

"Мы планируем возобновить чемпионат севильским дерби Севилья — Бетис. Мы хотим транслировать этот матч исключительно в Испании, как знак того, через что прошла страна. Точная информация обо всем появится на следующей неделе", — цитирует функционера ESPN.

Ранее сообщалось, что четырех игроков Севильи, нарушивших протокол выхода из карантина, ждет наказание.