Испания

Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега могут быть дисквалифицированы.

Люк де Йонг (№19) и его товарищи днем тренируются, а по вечерам расслабляются, Getty Images

Люк де Йонг (№19) и его товарищи днем тренируются, а по вечерам расслабляются, Getty Images

Руководители федерация футбола Испании и Ла Лиги возмущены безответственностью игроков Севильи, поставивших под угрозу возобновление чемпионата и грозят санкциями как футболистам, так и клубам — сообщает Diario Sport.

Одним из условий того, что правительство Испании разрешит продолжить первенство Ла Лиги, было строгое следование протоколу безопасности при выходе из карантина, а тем временем Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега приняли участие в вечеринке, в которой приняло участие 12 человек.

При этом на фотографиях, которые додумалась выложить в социальные сети жена Банеги, хорошо видно, что никто из присутствующих не соблюдает дистанцию и прочие меры безопасности.

"Как нам стало известно, некоторые игроки своим безответственным поведением ставят под угрозу возможность возобновления чемпионата, над чем мы все упорно работаем, – говорится в официальном письме Ла Лиги в адрес всех 42-х клубов Примеры и Сегунды. – Они проявили неуважение к Ла Лиге, клубам, игрокам, тренерам и будут наказаны".

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что дата возобновления чемпионата пока неизвестна, но в четверг, 28 мая, этот вопрос должен решиться.