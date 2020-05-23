Испания

Президент испанской лиги пока что не может дать точную информацию относительно перезапуска чемпионата.

Хавьер Тебас заявил, что окончательное решение о точной дате возобновления Ла Лиги пока что нет.

Испанский премьер-министр Педро Санчес дал "зеленый свет" на возобновление чемпионата с 8 июня, но лига пока что не готова заверить, что сезон перезапустится в этот день.

"У нас нет подтвержденной даты на данном этапе. Мы примем решение в ближайшие дни, так как нам еще нужно сесть и согласовать детали. Тогда мы подтвердим точную дату", — приводит слова Тебаса As.

Еще одной возможной датой возобновления чемпионата Испании называли 19 июня.