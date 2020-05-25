Испания

На данный момент сроки восстановления португальца неизвестны.

В ходе тренировочного процесса травму получил Жоау Фелиш, сообщил официальный сайт Атлетико.

20-летний футболист растянул медиальную коллатеральную связку левого колена. О том, когда вернется Фелиш на поле, на данный момент неизвестно.

Отметим, что это третья травма экс-игрока Бенфики за все время в Атлетико.

Напомним, что Фелиш перешел в состав "матрасников" летом 2019-го из Бенфики за 126 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков за Атлетико, отличившись шестью голами и тремя ассистами.